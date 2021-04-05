Катунь24: Личные данные более полумиллиарда пользователей Facebook утекли в Сеть

Телефонные номера и иные личные данные 533 миллионов пользователей Facebook из 106 стран мира оказались в свободном доступе, сообщает «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Информацию опубликовали на хакерском форуме. Таким образом, воспользоваться данными может любой желающий.

Так, в интернете оказались данные свыше 32 миллионов пользователей из США, более 28 миллионов из Саудовской Аравии, а также почти 10 миллионов пользователей из России. Речь идёт в том числе о полных именах, локациях, датах рождения и других сведениях.

С высокой долей вероятности утечкой информации воспользуются злоумышленники, считает Элон Гэл, технический директор специализирующейся на кибербезопасности компании Hudson Rock.

Катунь24