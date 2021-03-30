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Катунь24: Лекарства от насморка могут снизить эффективность вакцины от COVID-19

Мар 30, 2021
ГОРНЯК22 30.03.2021

Лекарства от насморка могут снизить эффективность вакцины от COVID-1929 марта 2021, 16:25

На действие вакцины могут повлиять некоторые компоненты лекарств от хронических заболеваний.

Фото: pixabay.com

Об этом в беседе с журналистами «Комсомольской правды» рассказал член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По словам специалиста, при хроническом насморке пациенту нередко прописывают кортикостероиды в виде таблеток или инъекций. Эти вещества могут снизить эффективность формирования иммунного ответа после вакцинации противокоронавирусными препаратами. Поэтому кортикостероиды можно заменить антигистаминными препаратами после вакцинации при обострении ринита.

Кроме того, эксперт советует подождать с прививкой во время обострения хронического гастрита и прочих заболеваний ЖКТ.

«Людям с любыми хроническими заболеваниями нужно прививаться в первую очередь, поскольку они в группе повышенного риска тяжелых осложнений ковида. Но если у вас обострение, то лучше сначала подлечить его, и через две недели отправляться на прививку», – отметил Александр Горелов.

Катунь24

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