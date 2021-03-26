Катунь24: Любовь без ограничений: отделы ЗАГС Алтайского края вернулись к прежнему режиму работы

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Любовь без ограничений: отделы ЗАГС Алтайского края вернулись к прежнему режиму работы25 марта 2021, 11:58

Теперь зарегистрировать отношения влюбленные смогут без предварительной записи на оказание государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния.

Фото: pixabay.com

О снятии ограничений, появившихся в системе регистрации брака в органах ЗАГС в октябре 2020 во время карантина и пандемии, сообщила пресс-служба управления юстиции Алтайского края. Кроме отмены предварительной записи, сняты ограничения на церемонии имянаречения и чествования юбиляров семейной жизни.

К прежнему режиму работы загсы вернулись с 23 марта 2021 года. Однако сохранится ограничение на число участников церемонии бракосочетания – максимум 10 человек. Кроме того, останется учет нормы социального дистанцирования – 1,5 метра между гражданами и участниками мероприятий и обязательное использование масок для индивидуальной защиты органов дыхания.

Катунь24