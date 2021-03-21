Катунь24: Лоси под защитой: как егерь помогает зимовать диким животным в алтайском заказнике

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Лоси под защитой: как егерь помогает зимовать диким животным в алтайском заказнике20 марта 2021, 15:00

На его попечении сотни копытных, пушных зверей и около десяти тысяч гектаров земли. Егерь Владимир Шевченко девять лет защищает животных Мамонтовского заказника от браконьеров. Не дает лосям и косулям голодать в зимний период. Чем питаются дикие животные и зачем прокладывать для них дороги через лес на снегоходе, узнала наша съемочная группа.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Лоси под защитой: как егерь помогает зимовать диким животным в алтайском заказнике

Голод – проблема, с которой чаще всего сталкиваются дикие животные зимой. В это время года их пропитание оказывается под метровыми сугробами. Чтобы помочь лосям, косулям, зайцам и другим обитателям Мамонтовского заказника, здесь установлено 12 кормушек. Возле каждой сотни следов лесных жителей. Наполняет кормушки сеном, овсом и солью егерь Владимир Шевченко: несколько раз в неделю проводит рейды на снегоходе.

Владимиру Шевченко 65 лет. Девять из них он егерь в Мамонтовском заказнике. Охотник, рыбак, в прошлом работник силовых структур считает, что главное в его профессии: ориентироваться на местности, знать повадки животных и людей, которые могут нанести вред обитателям заказника. Обязательное условие: любить природу.

Еще одна важная задача егеря – укатывание снегоходом дороги в лесу. Зимой небольшие животные могут увязнуть в глубоких сугробах. Например, косули: их в заказнике более 60. Укатанные дороги для них – вопрос жизни и смерти. Лоси же передвигаются по лесу без проблем, легко добираются до кормушки. Возможно, их ведет желание полакомиться солью.

Егерь не один заботится о заказнике площадью около 10 тысяч гектаров. Тот же корм поставляет государственный экологический надзор «Алтайприрода». Они совместно защищают копытных и пушных зверей: часто проводят рейды против незаконной охоты. Поэтому случаи браконьерства в Мамонтовском заказнике – явление редкое. А животные чувствуют себя спокойно под защитой Владимир Шевченко, могут даже заснуть около кормушек.

Катунь24