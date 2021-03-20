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Алтайский край

Катунь24: Лариса Терновая: о развитии системы общего образования в Алтайском крае

Мар 20, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

Лариса Терновая: о развитии системы общего образования в Алтайском крае19 марта 2021, 19:00

Одним из условий вхождения в десятку стран, лидирующих по качеству общего образования, является то, что каждый субъект, каждый муниципалитет, каждая школа поставят перед собой эту же цель.
Сегодня мы можем говорить об успешности многих образовательных организаций региона. Ежегодно школы региона входят в различные топы по различным направлениям. Как развивается система общего образования в крае, рассказывает заместитель министра образования и науки Алтайского края Лариса Терновая.

Катунь24

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