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Алтайский край

Катунь24: Лучшего учителя выбрали в Алтайском крае

Мар 20, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

Лучшего учителя выбрали в Алтайском крае19 марта 2021, 12:04

В Барнауле в концертном зале «Сибирь» наградили лауреатов и победителей конкурса «Учитель года-2021».

Фото: Катунь 24

В номинации «Педагогический дебют» участвовал 31 педагог. Победителем стала учитель английского языка из бийской гимназии № 11 Анна Сурова. Ей вручили премию – 150 тысяч рублей, путевку в санаторий и призы от партнеров. 

В главной номинации «Учитель года-2021» из 45 учителей лучшей стала Софья Киндякова, учитель математики барнаульского лицея № 3. Она отправится на международную образовательную стажировку в Армению или Финляндию, также она получила 300 тысяч рублей и другие призы.

Катунь24

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