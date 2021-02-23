Катунь24: Лаптев день: традиции и приметы на 22 февраля

Лаптев день: традиции и приметы на 22 февраля22 февраля 2021, 09:05

22 февраля Православная церковь чтит память мученика Никифора и преподобного Панкратия Печерского.

Фото: pixabay.com

Никифор Важеозерский – русский православный святой, почитаемый в лике преподобных. Появился на свет во второй половине XV века, был учеником Александра Свирского. По благословению игумена в 1508 году удалился к озеру Важозеро. Здесь Никифор основал Важеозерскую пустынь. Мощи святого находятся в пещере при Преображенской церкви Задне-Никифоровского монастыря.

Преподобный Панкратий Печерский жил в XIII веке. В Киево-Печерском монастыре подвязался в сане иеромонаха. Прославился чудотворениями и подвигами поста, исцелял больных. После смерти был погребён в Дальних пещерах.

Традиции и обычаи

В народе об это дне говорили: «Не всякий Панкрат хлебом богат», «Зима убегает тёмной ночью».

Крестьяне 22 февраля плели лапти – низкую обувь, сплетённую из древесного лыка. Поэтому этот день называли ещё «Панкратий-лапотник». Занимались плетением исключительно мужчины. Довольно часто лапти плети на продажу. Такая обувь стоила недорого, но и быстро изнашивалась. Носили её с портянками. Мальчиков с детства учили мастерству плетения лаптей. Сейчас сложно найти человека, плетущего лапти.

Запасы продуктов подходили к концу. Крестьянам приходилось докупать еду. Цены на провизию резко росли вверх.

По поверью, на Панкрата нужно начинать лечить хронические болезни. Если это сделать, то от недугов удастся избавиться. А ещё в этот день можно отнести обувь в ремонт. Считается, что после этого вы её ещё долго проносите.

В этот день семена ненадолго выносили на мороз, а потом опять прятали в тёплом месте. Делали это для того, чтобы они закалялись. Верили, что если такие семена посадить, то будет хороший урожай.

Приметы погоды

Если в этот день мороз ударит, то холода будут ещё долго. Снег на деревьях налипает и лес шумит – к потеплению. Багряный закат – к снегопаду. Увидеть на еловой ветке рябчика – к похолоданию. Стекла в доме запотели – к оттепели. Свинья визжит и беспокойно себя ведёт – к непогоде. Если на ветвях деревья много снега, то год будет урожайным.

Люди, появившиеся на свет 22 февраля, отличаются трудолюбием и добрым нравом. В качестве талисмана им подходит алмаз.

По материалам сайта vsyamagik.ru

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