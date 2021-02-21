Катунь24: Лука: традиции и приметы на 20 февраля

Лука: традиции и приметы на 20 февраля20 февраля 2021, 08:02

В народном месяцеслове дата 20 февраля получила названия Лука, Могущница, Феня – спасовы коренья. В этот день православная церковь чтит память преподобного Луки Елладского, который был родом из Кастории – города на северо-западе Греции. Жил он в конце IX – середине X веков. Лука был греческим монахом, основал монастырь Осиос Лукас. Скончался святой в 953 году и был похоронен в своей келье, над которой позже построили небольшую церковь.

Фото: pixabay.com

Ещё сегодня церковь вспоминает преподобного Парфения, епископа Лампсакийского, жившего в IV веке в городе Мелитополь (Малая Азия). За доброту и милосердие Господь одарил его даром целительства. Парфения воскрешал людей из мертвых, исцелял от страшных недугов, изгонял бесов. Многих идолопоклонников он смог обратить к истинному Богу.

Традиции и обычаи

В этот праздник принято поминать усопших родственников. По этому поводу в народе говорили: «Живы родители – почитай, умерли – поминай». В день Луки отправлялись на кладбище, украшали могилы близких людей, ходили в храм и молились за них.

Имя святого Луки наши предки сближали с огородным растением – луком. В день его памяти принято было печь пирожки с луком, но не съедать всё самим. Несколько штук оставляли за порогом для умерших родственников, а часть раздавали нищим «на счастье».

Для приготовления пирога с луком брали:

1 ст. муки;

1 щепотку сахара;

200 г дрожжей;

полстакана молока;

1-2 ст. ложки размягченного масла;

1 яйцо;

соль по вкусу.

Для начинки понадобится:

1 кг лука;

5 ст. ложек растительного масла;

200 г сметаны;

50 г сала;

красный молотый перец – по вкусу;

тмин;

жир, чтобы смазать противень.

Муку высыпали в миску и делали в ней углубление, в которое крошили дрожжи и высыпали сахар. На дрожжи выливали теплое молоко и месили опару. Миску накрывали полотенцем и ставили на 30 минут подходить в теплом месте.

Для начинки чистили лук и резали тонкими кольцами. В большой сковороде разогревали масло и обжаривали лук на малом огне до прозрачного состояния. Сало мелко резали, добавляли к луку и жарили ещё 2 минуты. Потом сковороду снимали с огня, добавляли к луку сметану, перец и тмин. Противень смазывали жиром. На доске посыпанной мукой раскатывали тесто по размеру противня.

Приготовленное тесто делили на два равных куска, отрезав небольшой кусочек для приготовления украшений. Каждую часть раскатывали в ровный пласт толщиной 1 см. Один пласт клали на смазанный противень, на нём ровным слоем раскладывали начинку и накрывали другим пластом. Края защипывали, а пирогу придавали прямоугольную форму.

Изделие украшали разными фигурками, которые вырезали из оставшегося теста. Потом пирог ставили в теплое место, чтобы он поднялся, смазывали взбитым яйцом, в некоторых местах делали проколы ножом и отправляли в печь.

Могущница – второе название праздника. Пошло оно от травы с крестообразными листьями – лапчатки, которая обладает чудесными свойствами. Верили, что средства, приготовленные из неё 20 февраля для лечения и других потребностей, приобретают необыкновенную целебную силу и являются очень эффективными.

В народе считалось, что Могущница – лучшее время для приготовления любых отваров и настоев из целебных трав и кореньев, собранных в течение прошлого лета. Оттого этот день ещё прозвали Феня – спасовы коренья.

Наши предки верили в чудодейственную силу кореньев и растение, которые не только избавляли человека от недугов, но и наделяли его силой, красотой, богатством, а также защищали от врагов.

Если день Луки совпадал с новолунием, то, чтобы в семье ни у кого не было припадков, замешивали на пироги тесто и, вымешивая его, читали заговор:

«Святая Матерь Божья, испеки из муки Божий дар.

Кто этот святой хлебушек съест,

К тому никогда не подступит бес».

Готовым пирогом или хлебом угощали всех домочадцев.

Приметы и поверья

Полуденный ветер на Луку – к урожаю яровых. Солнце заходит красно – к колючим ветрам и холодному лету. Облака высоко плывут – к хорошей погоде. Синие облака – к потеплению. Если тепло пришло с севера и начало таять с северной стороны, лето будет теплым. Если 20 февраля неожиданно загремит гром, то летом сенокосы пропадут. Сны, увиденные 20 февраля, предвещают радость и благополучие, особенно именинникам этого дня. В этот день не играют свадеб.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24