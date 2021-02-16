Катунь24: Любые чувства, за исключением чувства меры, на протяжении дня могут буквально зашкаливать. Гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

Любые чувства, за исключением чувства меры, на протяжении дня могут буквально зашкаливать. Гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля15 февраля 2021, 18:44

Астрологический прогноз на неделю с 15 по 21 февраля 2021 года.

Понедельник, 15 февраля ​​​​​​

Сегодня звезды гороскопа призывают к аккуратности в общении. Тем, кто любит давить на окружающих, сегодня придется несладко: окружающие могут дать очень резкий отпор, вплоть до физического. Чтобы не нажить себе неприятностей, избегайте тех, кто любит поучать и руководить, а заодно и сами избегайте поучительных ноток в своем голосе. В целом день хорош не только для споров, но и для творчества. Вместо того чтобы конфликтовать, лучше нарисуйте или напишите что-либо – сегодня это получится у вас лучше, чем в другие дни.

Вторник, 16 февраля

Сегодня звезды гороскопа обещают очень насыщенный эмоциями день. Любые чувства, за исключением чувства меры, на протяжении дня могут буквально зашкаливать. Если хотите обратить на себя внимание и добиться успеха, старайтесь поменьше скромничать. Сегодня скромность – это верный способ стать невидимкой и потерять расположение окружающих. Напротив, не бойтесь быть яркими, смелыми, напористыми, и главное, не преуменьшайте свои заслуги. Сегодня лучше слегка прихвастнуть, чем умолчать о своих достижениях!

Среда, 17 февраля

Сегодня гороскоп обещает принести долгожданное душевное равновесие. Эмоции окружающих все также будут сильны, но сохранять равновесие и управлять своими чувствами будет значительно проще. Если не перегибать палку и использовать мягкое чувство юмора, сегодня можно без труда вызвать симпатии окружающих и заручиться их поддержкой. В этот день как никогда будут востребованы организаторские способности и дипломатические таланты. А вот с романтикой надо быть аккуратнее: легкое увлечение и даже невинный флирт сегодня способны перерасти в глубокое чувство.

Четверг, 18 февраля

Сегодня гороскоп обещает день гормонального всплеска. Желания и чувства будут просты и понятны, но при этом могут отличаться значительной силой. В первую очередь это касается любви. День не склоняет к завязыванию долгосрочных, серьезных отношений, зато предоставляет вам массу возможностей для новых, ни к чему не обязывающих приятных знакомств, флирта и любовных игр. Вместе с тем сегодня могут обостриться такие качества, как обидчивость и ранимость, так что будьте аккуратнее в общении с окружающими.

Пятница, 19 февраля

Самостоятельность, своеволие и эмоциональность – вот что отличает сегодняшний гороскоп. Это прекрасный день для того, чтобы проявить инициативу, творческий подход, придумать новый проект. Бытовая текучка не будет вызывать у вас энтузиазм, зато любые нестандартные идеи и задачи воспримутся на ура. День хорош для глобальных замыслов и великих свершений, однако не склоняет к тому, чтобы искать общий язык с окружающими, так что важные обсуждения и переговоры лучше отложить на потом.

Суббота, 20 февраля

Сегодняшний гороскоп прекрасно подходит для того, чтобы посвятить день трудовым подвигам и карьере. Звезды предполагают высокую работоспособность, самостоятельность и терпение: самое время разгрести рабочие завалы. А вот в общении с коллегами вас могут ждать не самые приятные моменты. В плане любви день хорош для нежных, чувственных и глубоких отношений, но никак не для флирта или мимолетных знакомств. Шумные вечеринки тоже противопоказаны. Из мероприятий подойдут те, которые затрагивают глубинные струны души, вроде похода на хороший спектакль или прогулки под луной. Впрочем, и просто проведя вечер дома наедине друг с другом, вы не пожалеете.

Воскресенье, 21 февраля

Сегодня звезды гороскопа склоняют к активной деятельности и реализации своих задумок во всех областях. Важно направить свою энергию в полезное русло, не растратив ее по пустякам. Это удачное время для ведения денежных дел, но старайтесь избегать крайностей. Вообще главный рецепт сегодняшнего дня – соблюдать меру. Это касается всех сфер – от работы до еды и спиртного. В противном случае возможны проблемы со здоровьем, вызванные перееданием, переутомлением или другими «пере».

Катунь24