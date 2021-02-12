Катунь24: Лжеврач похитил у барнаульской пенсионерки больше миллиона рублей • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Лжеврач похитил у барнаульской пенсионерки больше миллиона рублей11 февраля 2021, 19:44

Некий Ричард уговорил доверчивую женщину построить туристическую базу.

Фото: pixabay.com

С мужчиной потерпевшая, 1968 года рождения, познакомилась в одной из соцсетей. Ей он рассказал, что является врачом и живет за границей.

У женщины возникли на мужчину определенные планы. В ходе переписки потерпевшая сообщила, что у неё в живописном месте находится земельный участок, который она хотела бы продать. В ответ на это кавалер начал её отговаривать, заявив, что у него имеется 300 000 долларов и они могли бы вместе построить на этой территории туристическую базу, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Женщина согласилась. Но «жених» поставил условие: чтобы начать подготовку к строительству, нужно перечислить ему деньги на различные нужды, в том числе на таможенные сборы. Влюбленная ничего не заподозрила и несколькими переводами отправила на счет мошенника более миллиона рублей. После этого мужчина перестал выходить на связь и отвечать на сообщения. Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Катунь24