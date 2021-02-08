Катунь24: Льву будет полезна хорошая трудотерапия, а Рак рискует пролениться весь день. Гороскоп на 8 февраля • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Льву будет полезна хорошая трудотерапия, а Рак рискует пролениться весь день. Гороскоп на 8 февраля08 февраля 2021, 06:01

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 8 февраля.

Вместо того, чтобы погрузиться в текущие дела, Овну стоит посмотреть на ситуацию в целом. Не забывает ли он о цели, к которой идет? Держит ли в голове стратегию продвижения? Или же все его время и силы отнимает рутина, заставляя идти на поводу у ситуации вместо того, чтобы ей управлять? Когда художник пишет картину, он должен отойти на пару шагов, чтобы окинуть ее одним взглядом. Именно это звезды гороскопа советуют сегодня Овну: возможно, в картине его жизни не хватает каких-то важных штрихов.

Телец сумеет убедить кого угодно в чем угодно – если он в этом лично заинтересован. Его коммуникационные навыки и дар убеждения будут на высоте! Сухие факты и цифры Телец сумеет преподнести как захватывающий детектив, а его фразы будут рождаться на одном дыхании. Так что для Тельца это отличный день, чтобы заручиться поддержкой окружающих или продвинуться в карьере. Если же сегодня есть необходимость вести переговоры с партнерами – лучшего переговорщика, чем Телец, не найти!

Близнецы должны гнуть свою линию и идти вперед, невзирая на преграды! Возможно, на своем пути они встретят чье-то сопротивление или даже открытое противодействие. Просьбу Близнецов окружающие могут «не расслышать», идею зарубить на корню, а предложение – бойкотировать. Однако звезды гороскопа говорят, что если Близнецы сегодня не отступят, то рано или поздно достигнут своей цели. Верьте в свой успех, и все у вас получится!

Раку потребуется мощный стимул для того, чтобы нормально выполнять запланированные дела. Без этого он способен пролениться весь день. Стимулом же, помогающим Раку сегодня мобилизоваться, может послужить что угодно: аврал, обещание прибыли, любознательность или любая другая заинтересованность Рака в результате. На худой конец, роль такого вот стимула может сыграть страх вызвать чей-то гнев: это быстро вернет Раку бодрый настрой и заставит мобилизоваться.

Льву будет полезна хорошая трудотерапия – даже несмотря на то, что сам он может иметь другое мнение на этот счет. Его активность и энергия, увы, не на высоте, однако, взявшись за работу, он быстро это исправит. День наделяет Льва пассивностью и даже ленью, так что, пустив все на самотек, он рискует до вечера клевать носом. Если же Лев сегодня заставит себя встряхнуться и взяться за дела, то не пожалеет: день пройдет насыщенно и интересно.

Дева в течение дня может периодически витать в облаках, однако ситуация будет возвращать ее с небес на землю. От Девы потребуется не только быстро и четко выполнять свои обычные обязанности, но и следить за меняющейся обстановкой и за реакцией окружающих. Если Деве удастся втянуться в активный режим, ее день пройдет очень продуктивно. Если же она сегодня так и не сможет, отбросив мечтательность, сосредоточиться на делах, не избежать ошибок и сбоев.

Весам будет очень трудно сосредоточиться! На протяжении всего дня они будут достаточно рассеяны и склонны отвлекаться по любому поводу. Возможно, голова Весов будет забита ворохом мелких забот, а может быть, приятными мыслями о предстоящем отпуске, однако в результате за сегодняшний день Весы, скорее всего, успеют сделать куда меньше обычного. А те дела, что все-таки будут сделаны, им стоит перепроверить дважды: в них могут вкрасться ошибки.

Сегодняшний день звезды гороскопа советуют Скорпиону посвятить переговорам, а также всему, что с ними связано. Если на неделе у него запланировано обсуждение важных вопросов, стоит сделать это именно сегодня – будет легче найти компромисс. Если же работа Скорпиона не связана с руководством, посредничеством, работой с клиентами и т.п., сегодня ему стоит найти время для улаживания самых деликатных вопросов с окружающими. Поверьте, в этом плане день способен творить настоящие чудеса!

Стрельцу не стоит надеяться только на себя – ему может понадобиться чей-то совет или помощь. Возможно, Стрелец будет слишком завален делами, и ему придется перепоручить часть дел кому-то. Если же Стрелец не знает, как поступить, не нужно стесняться обратиться за консультацией. сегодня только опираясь на других людей – на их хорошее отношение, профессионализм, опыт, связи – Стрелец сумеет избежать ошибок и выполнить то, что задумал.

Козерог вдруг почувствует в себе лидерские задатки. И не без оснований – день действительно склоняет его к тому, чтобы принимать решения и брать на себя ответственность за них. С одной стороны, это сделает Козерога хорошей мишенью для выпадов недоброжелателей. С другой же, если решения Козерога будут продуманными и взвешенными, у него есть шанс сегодня показать отличный результат. А заодно посрамить завистников и конкурентов.

В течение дня Водолей неожиданно может почувствовать, что он что-то упускает из виду. Возможно, он не в курсе каких-то событий, которые происходят вокруг, или же не владеет всей информацией в делах, за которые взялся. Так или иначе, в этом нет ничего страшного. Невозможно быть в курсе всего, поэтому сегодня Водолею стоит расслабиться и сосредоточиться на том, что он знает точно, то есть на обычных текущих вопросах.

Ситуация в целом обещает складываться для Рыб замечательно, причем без особенных усилий с их стороны! Что ж, жизнь – не математика. В ней есть такие факторы, как «везучесть», «удачливость», и сегодня Рыбы имеют шанс в этом убедиться. Колесо Фортуны способно вознести их на самый верх, преподнося приятный сюрприз за сюрпризом. А вот к недоброжелателям Рыб удача, напротив, грозит повернуться спиной. И это тоже, согласитесь, приятно.

По материалам сайта Гороскоп 1001

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