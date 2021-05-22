Катунь24: Как прошел первый день соревнований по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле?

20 мая завершился первый соревновательный день второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Больше 300 спортсменов из 58 стран мира приехали в Алтайский край, чтобы получить медали, а также лицензии на участие в предстоящей Олимпиаде в Токио. Как прошли соревнования, расскажет Вадим Слюсарев.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Как прошел первый день соревнований по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле?

Первый день олимпийских квалификаций не порадовал теплой погодой. Первые заезды проходили при низкой температуре. И если заморозки для гребцов не помеха, то сильный боковой ветер стал испытанием для спортсменов. Особенно для тех, кто находился на дальней от трибун воде.

Неудобства погодные компенсировали условия на барнаульском гребном канале. Те, кто был здесь на Кубке чемпионов три года назад, отметили, насколько преобразилась площадка. Для атлетов организовали «Деревню спортсменов». Да и в целом инфраструктура значительно улучшилась.

Из-за пандемии в Алтайский край не смогли приехать болельщики из других стран. Чтобы гребцы чувствовали поддержку с трибун, организаторы подготовили флешмоб «Спорт объединяет». Вдоль берега волонтеры прошли с флагами всех стран-участниц.

А для зрителей организаторы провели розыгрыши призов. В том числе и автомобилей. Что же касается самих соревнований, по итогам первого дня в финал олимпийской квалификации прошли 3 российских спортсмена: Ирина Подольская на 200 метрах на байдарке, Светлана Черниговская, байдарка, 500 и Илья Штокалов на 1000 метров на каноэ. Финалы олимпийских квалификаций наш телеканал покажет в прямом эфире. Начало трансляции в 14:00.

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