Катунь24: Купальница: традиции и приметы на 20 мая

В народном календаре дата 20 мая получила название Купальница. Связано это с тем, что в этот день в реке купали лошадей. Ещё наши предки наблюдали за ласточками и природными явлениями, чтобы определить погоду как на ближайшее время, так и на сентябрь.

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Православная церковь 20 мая отмечает праздник Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме. Это событие произошло в Византии в IV веке. После смерти первого христианского императора Константина Великого царский престол занял его сын Констанций. Он стал отрицать единосущие Бога-Сына Богу-Отцу и уклонился в ересь арианства.

В доказательства святого православия Господь в Иерусалиме явил чудесное знамение. 7 мая 352 года, в день Святой Пятидесятницы, в три часа ночи на небе появилось изображение Креста Господня, сияющее светом необыкновенным. Как свидетельствуют историки Церкви, став свидетелями этого явления многие люди пришли к истинной вере, покаялись и приняли Крещение.

Ещё в этот день вспоминают преподобного Нила Сорского, в миру Николая Майкова, (1433-1508) – православного святого, крупного деятеля Русской церкви, основателя скитского жительства на Руси. Святой происходил из дворянского рода и в молодые годы состоял на государственной службе. В возрасте около двадцати лет был пострижен в монахи в Кирилло-Белозерском монастыре.

Чтобы лучше изучить монашеский подвиг святой Нил со своим учеником Иннокентием примерно между 1475-1485 годами совершили паломничество, посетив Восток, Афон и Константинополь. Вернувшись домой, святой основал первый на Руси скит и дал ему устав.

В составленном Нилом Уставе утверждается, что монах должен жить по евангельским заветам, посвящая себя духовному чтению и молитве. Он настаивал на аскетизме, монашеской нищете и выполнении обета нестяжения, который завещали первые монахи. Следует стремиться к обогащению духовному, а не материальному. Последователи Нила Сорского назывались нестяжателями. Их позиция была осуждена на соборах 1503 и 1531 годов.

Традиции и обычаи

В народе день называется купальница. С самого утра крестьяне отправлялись на речку, набирали в ведра воду и оставляли их на мостике. Днем по реке гоняли лошадей и окатывали их согретой на солнце водой. Верили, что прогретая весенним солнцем вода, обладает целебными свойствами. Она принесет лошадям крепкое здоровье.

Наши предки были уверены, что лошадь – животное, притягивающее удачу. На Руси их очень высоко ценились. Чтобы отогнать злого духа на конюшне держали козла.

В этот период продолжалась жаркая пора сева. В народе говорили: «На Купальницу важно время не упустить, и силы не растерять».

Приметы и поверья

Ранние ласточки – год будет счастливый. Если ласточки высоко летают, то погода будет хорошая. Дождливый день – к теплому сентябрю. Молодой месяц в небе – пришло время сажать овощи, чтобы осенью получить богатый урожай. Если утром воздух сухой, а к вечеру влажность увеличиться, то на следующий день будет ясная и теплая погода. Быстрое иссушение поверхности луж и почвы – к суховею. Луна красного цвета – к дождю. У месяца рога вниз опущены – на хорошую погоду. На акации много нектара и пчел – к дождю. Сны с 19 на 20 мая несут благополучие. Сновидение, увиденное днем 20 мая, предвещает радостные события.

Люди, родившиеся 20 мая, проживут яркую и счастливую жизнь. Им подходит коралл.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24