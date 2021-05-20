Катунь24: Компания «Мария-Ра» вручила главный приз победителю акции #Всётыможешь в Барнауле

Счастливым обладателем автомобиля Hyundai Sonata стал Иван Терещенко из села Ельцовка. Вчера, 18 мая 2021 года, в центре Барнаула ему вручили ключи от заветной машины.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Компания «Мария-Ра» вручила главный приз победителю акции #Всётыможешь в Барнауле

Акция #Всётыможешь от «Марии-Ра» и Adrenaline Rush проходила с 9 апреля по 9 мая. За этот месяц участие в ней приняли почти 50 тысяч человек. Для этого нужно было купить два продукта «Адреналин Раш» в магазине «Мария-Ра» и зарегистрировать чек прямо на кассе. Главным призом розыгрыша стал новый автомобиль Hyundai Sonata. Достался он Ивану Терещенко из села Ельцовка.

За розыгрышем молодой человек не следил, вообще не сразу решил участвовать. А потом Ивану позвонили с незнакомого номера и объявили о его победе. Поверил не сразу. Вообще не верил, пока не получил ключи прямо в руки. Прав у Ивана нет, но он планирует получить их в ближайшее время. А после вручения в родную Ельцовку его отвёз друг Олег.

У розыгрыша было ещё 52 промежуточных победителя. Они получили игровые наушники, экшн-камеры, колонки, квадрокоптеры, 12 айфоны и ноутбуки. В мае компания «Мария-Ра» запустила ещё несколько розыгрышей. Они рассчитаны на разные аудитории. Например, с 7 мая начали розыгрыш планшетов, наушников, умных колонок, электросамокатов и 5 главных призов – игровых станций.

Катунь24