Катунь24: Как организовать безопасный сплав по реке? Рассказывают эксперты

2 мая 2021 года семейный сплав друзей на реке Песчаной в Алтайском крае закончился трагедией. Один из рафтов, где находилось 11 человек, перевернулся. Выбраться из воды не смогла 47-летняя жительница Новосибирска. Что делать, чтобы экстремальное развлечение не закончилось трагедией, узнал Глеб Полянский.

Фото: Скриншот из видео МЧС России Embedded video for Как организовать безопасный сплав по реке? Рассказывают эксперты

Река Песчаная, по свидетельствам профессиональных рафтеров и каякеров, соответствует третьей категории сложности, что для опытного спортсмена не представляет особых трудностей. Но если любитель столкнётся с нештатной ситуацией на таком маршруте, да ещё и в период половодья, это может закончиться печально.

«Если раньше ты плавал по этой реке и знал, что будут пороги, то в паводок они меняются. Появляются брёвна, завалы. Какие-то камни заливает, о которых ты не знал даже, и надо быть к этому готовым. И ещё снаряжение. Если люди были без гидрокостюмов, или были какие-то каски, не предназначенные для сплавов – это всё тоже в итоге приводит к чрезвычайным происшествиям», – рассказал вице-президент федерации рафтинга и гребного слалома Алтайского края Кирилл Косогоров.

Инструкторы советуют трезво оценивать свои силы и внимательно подходить к проработке маршрута. Также обязательно стоит сообщать о сплаве в МЧС. Это бесплатно, но в случае ЧП позволит спасателям отреагировать максимально оперативно. Согласно действующему законодательству, все туристские группы должны проинформировать службы МЧС России заблаговременно.

По факту трагического происшествия на реке Песчаной следственные органы проводят проверку. По её результатам будет вынесено соответствующее решение. А спортсменам и туристам-любителям профессионалы советуют тщательно готовиться к сплавам, по возможности избегать малоизученных маршрутов, особенно в паводок.

Катунь24