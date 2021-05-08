Катунь24: Как работает единственное студенческое радио в Алтайском крае?

7 мая в стране отмечают День радио. В этот день наша съемочная группа побывала на планерке «Планеты радио», которая работает на базе Алтайского госуниверситета.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Как работает единственное студенческое радио в Алтайском крае?

Единственное студенческое радио в Алтайском крае. 24 часа вещания. А это — новости и больше 20 авторских программ: «Киногалактика», «Экосводка», «Крутой переплет» и «Хиты планеты Земля».

16 корреспондентов круглосуточной «Планеты радио», кроме привычных форматов — новостей о спорте, кино и музыке — записывают подкасты про людей с необычным хобби и философские проблемы. Недавно они запустили проект «Окно в НКО», в котором рассказывают о работе некоммерческих организаций. Каждый год сюда приходят новые студенты, причем не только журналисты.

Более опытные студенты и педагоги обучают корреспондентов технике речи, помогают развивать писательский навык и уверенно держаться при записи программ. Работают как любое радио — только не выходят в прямой эфир. Вещают в родном университете и в интернете.

Не все выпускники «Планеты радио» работают журналистами. Некоторые стали контент-менеджерами сервиса продаж, копирайтерами, специалистами центра управления регионом и так далее. Но всех объединяет одно — любовь к радио.

Катунь24