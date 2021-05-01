Катунь24: Кузьма Огородник: традиции и приметы на 1 мая

1 мая – день памяти святителя Космы, исповедника, епископа Халкидонского (820-850 гг.). В народном календаре эта дата получила названия Кузьма огородник. По приметам на 1 мая судили о погоде в наступившем месяце.

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Последний весенний месяц начинали севом. Если расцветала ольха, то крестьяне сеяли гречиху. Если зацвели фиалки и ива-бредина, то пришло время сажать редис, морковь, лук, укроп и петрушку. При посадке загадывали желание и верили, что оно сбудется, а ростки будут сильными и здоровыми.

Первомайским дождём смачивали волосы, чтобы они хорошо росли. По народному поверью, святой Козьма, беспокоился о крестьянском благополучии. Поэтому все растения и овощи, посаженные в этот день, будут защищены от заморозков, засухи и непогоды.

Чтобы семена лучше взошли, накануне утром крестьяне несли их к колодцу, окропляли колодезной водой, а на дно скважины бросали медные монетки. Некоторые сельские и деревенские жители смачивали на протяжении трёх утренних зорь семена речной или родниковой водой. Делали они это втайне, чтобы никто не сглазил.

Приметы

Кукушка кукует – наступают тёплые деньки. Если день жаркий, то вторая половина месяца будет холодной. Если же 1 мая прохладно, то последний весенний месяц обещает быть тёплым и пригожим. Зацвела рябина – тепло будет стойкое. Черемуха зацвела – жди похолодания. На черемухе листики появились – пора заниматься посадкой картофеля. Дождь – к хорошему урожаю ржи. Сны с 30 апреля на 1 мая несут благополучие. Исполнятся для тех, кто родился в этот день. Сновидение, увиденное днем 1 мая, предсказывает события ближайшего будущего.

Люди, родившиеся 1 мая, хорошие огородники. Им подходит черный агат.

Приметы на 1 мая на замужество

Существует поверье, что свадьба в мае – не к добру. Всю жизнь промаешься, ещё и будешь лицезреть измену в собственном доме. На самом деле не стоит придавать внимания суевериям. Ведь покровительницей месяца мая является древнеславянская богиня Лада, благословляющая влюблённые пары на брак. Замужество или женитьба в мае сулит успех и процветание.

Плохие приметы о майской свадьбе сложились у наших предков в связи с тем, что запасы провизии подходили к концу. А славяне верили, что чем пышнее будет свадьба, тем счастливее и богаче будет жить новоиспечённая супружеская чета. О каком благополучии можно было говорить, если крестьяне с трудом сводили концы с концами, и жили в ожидании нового урожая? Да и играть свадьбу было особенно некогда, ведь нужно заниматься посевом.

Сегодня многие пары планируют заключать брак в мае. В это время природа расцветает после зимы, распускаются деревья и кустарники, цветут полевые травы и цветы. Благодаря этому свадебные фотографии получаются яркими и очень красивыми. За окном стоит тёплая погода, а от запаха наступившей весны кружится голова.

Вальпургиева ночь: приметы

Ночь с 30 апреля на 1 мая – необычная. У многих народов мира она связана с праздником нечистой силы и ведьм. Древние славяне называли её Велесова или Живина ночь, а европейцы – Вальпургиева.

Считалось, что в это время ведьмы слетаются на шабаш. Вечером они садятся верхом на мётлы и летят на гору, где всю ночь проводят в плясках и неистовом разврате.

Название эта ночь получила благодаря святой Вальпургии, Уимбурнской монахини и настоятельницы монастыря в Хайденхайме.

Деревенские жители в Вальпургиеву ночь проводили обряды изгнания ведьм. Они разжигали костры и на них жгли соломенные чучела ведьм, обходили дома с факелами и звонили в церковный колокол. Верили, что травы в этот день обретают чудодейственную силу. Поэтому знахари собирали их, чтобы лечить тяжелобольных людей.

Существует мнение, что в эту мистическую ночь можно увидеть своё будущее, выйти на контакт с жителями загробного мира и попросить помощи у высших сил.

В странах Европы и сегодня отмечают Вальпугиеву ночь, но сейчас торжество имеет развлекательный характер. Принято жечь костры, отгонять злых духов, устраивая карнавальные шествия.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24