Катунь24: Как выбрать яйца, творог и куличи к Пасхе? Советы Роспотребнадзора

2 мая православные христиане будут отмечать Пасху. Роспотребнадзор в преддверии праздника дал рекомендации по выбору продуктов.

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По словам специалистов, на скорлупе яиц не должно быть повреждений, кровяных следов или перьев. Яйца должны быть ровными, гладкими и иметь равномерный окрас. При покупке также обращайте внимание на дату их сортировки.

Чтобы избежать размножения патогенных микроорганизмов, хранить вареные яйца можно только в холодильнике не более 36 часов.

Выбирая творог, обратите внимание на цвет: качественный творог белого цвета с кремовым оттенком и имеет чуть кисловатый запах. Продукт должен быть мягким, нежно-маслянистым и однородным. В нежирном твороге допустимо выделение сыворотки, но только в небольшом количестве.

При покупке кулича необходимо посмотреть на его верхушку, у качественного изделия она будет сухой. Если же она подмокла, то кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности. На выпечке не должно быть пустот и подгоревших мест.

«При выборе обращайте внимание на дату производства, сроки годности и условия хранения, сведения об изготовителе. Скоропортящиеся продукты храните в холодильнике, причем отдельно от сырой продукции. Не допускайте хранения готовых блюд в тепле, на краю плиты, в духовом шкафу, так как все это усиливает риск возникновения и размножения микроорганизмов», — рассказали журналистам РИА Новости в Роспотребнадзоре.

Катунь24