ГОРНЯК22 28.04.2021
Алтайский край

Катунь24: Как россияне будут получать зарплату с 4 по 7 мая? Разъяснение Минтруда

Горняк22
8 часов Ago

Сотрудники, которые будут работать с 4 по 7 мая, получат обычную, а не повышенную зарплату, об этом в понедельник, 26 апреля, сообщили в Министерстве труда и соцзащиты России.

В рекомендациях на сайте ведомства отмечается, что работодатели сами могут установить повышенную оплату.

«Оплата труда работникам, обеспечивающим с 4 по 7 мая 2021 года функционирование указанных в п. 1 настоящих рекомендаций органов и организаций, производится в период нерабочих дней в обычном, а не повышенном размере», — отметили в министерстве.

При этом снижать зарплату из-за нерабочих дней работодатели не могут.

Катунь24

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