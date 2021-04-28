Катунь24: Как будут работать образовательные учреждения Алтайского края в майские праздники? Поясняет Минобрнауки

В соответствии с указом президента РФ дни с 4 по 7 мая 2021 года будут нерабочими.

Фото: pixabay.com Embedded video for Как будут работать образовательные учреждения Алтайского края в майские праздники? Поясняет Минобрнауки

Выходные в эти дни будут у образовательных организаций региона, относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Алтайского края. К ним относятся общеобразовательные организации, СПО, организации дополнительного образования, центры помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и другие. Очные занятия в этих организациях в указанный период проводиться не будут, поясняет региональный Минобр. Студенты краевых вузов также уйдут на майские каникулы.

Кроме того, в соответствии с рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации образовательные организации должны скорректировать образовательные программы и расписание Всероссийских проверочных работ. Ожидается разъяснение Федеральной службы по надзору в сфере образования по дате проведения итогового сочинения в резервный день, 5 мая 2021 года.

Дошкольные образовательные учреждения смогут организовать группы полного дня в случае необходимости участия родителей в работе организаций, обеспечивающих бесперебойное функционирование систем безопасности и жизнеобеспечения населения муниципального образования. В образовательных учреждениях, в которых обучаются иностранные граждане, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечение жизнедеятельности которых находится на ежедневном контроле администраций техникумов, службы, обеспечивающие питание, проживание и досуг, с 4 по 7 мая будут работать в штатном режиме.

Катунь24