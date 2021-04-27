Катунь24: Кастинг шоу «Хочу на «Катунь 24» завершился в эти выходные

Как проходили отборочные испытания, кто пришел покорять краевое телевидение и что увидели члены жюри? Расскажем в нашем сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Кастинг шоу «Хочу на «Катунь 24» завершился в эти выходные

Больше 100 заявок на участие. Шестой раз наш телеканал проводит масштабный кастинг, на который приходят яркие, амбициозные и харизматичные жители края. Участники проекта «Хочу на «Катунь 24» мечтают стать корреспондентами новостей, лицами телеканала и авторами новых программ.

Оценивали участников проекта члены жюри. Именитый журналист и медиатренер, редакторы новостного, тематического вещания и сайта, а также педагоги по технике речи и публичным выступлениям. Конкурсанты удивляли знанием иностранных языков, читали рэп и стихи. Были и профильные задания: прочитать телевизионный текст, провести импровизированный эфир, взять интервью у спортсмена.

Того, кто лучше всех пройдет все испытания, ждет работа на телеканале «Катунь 24». Свои проекты до сих пор выпускают участники прошлых сезонов «Хочу на К24». Это ведущий тревел-шоу «Здесь был Саша» Александр Волокитин и Тата Геворгян, автор и ведущая тематических программ на «Катунь 24». В этом году мы ищем новые лица.

На проект пришли люди из самых разных сфер. Среди участников врач-педиатр, швея, блогер, визажист и оператор-самоучка.

Итак, члены жюри отобрали 15 самых ярких, талантливых и артистичных участников. Теперь они в течение 2 недель будут обучаться журналистскому мастерству у специалистов. Посещать мастер-классы, выполнять различные задания.

Катунь24