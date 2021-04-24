Катунь24: Когда в Барнауле отключат горячую воду? Расписание от СГК

Поэтапные гидравлические испытания начнутся в Барнауле с 17 мая 2021 года. Отключения в разный период с середины мая до середины июля коснутся 88 многоквартирных домов, сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании.

Фото: pixabay.com

Всего в Барнауле компания эксплуатирует 35 котельных. 15 из них работают только на отопление, на них пройдут плановые ремонты и гидравлические испытания трубопроводов с 17 мая по 15 сентября 2021 года. Другие 20 котельных, которые подают горячую воду горожанам, будут отключаться согласно утвержденному администрацией города графику испытаний и ремонтов.

Временное отключение горячей воды пройдёт:

С 17 по 31 мая — для жителей 28 многоквартирных и 4 частных домов, 2 детских садов, 2 школ, общежития, поликлиники и 7 административных зданий пос. Власиха, Научного Городка, а также улицы Коммунаров. Всего 2750 жителей.

С 24 мая по 7 июня — для жителей 33 многоквартирных и 87 частных домов, 5 детских садов, 2 школ, общежития, 3 медицинских учреждений и 42 административных зданий на улицах Интернациональной, Радищева, Пушкина, Гоголя, Короленко, Аванесова, Змеиногорский тракт, пос. Центрального и др. Всего 2335 жителей.

С 31 мая по 14 июня — для жителей 11 многоквартирных и 3 частных домов, школы, медицинского учреждения и 2 административных зданий на улице 2-й Строительной, а также пос. Лесной. Всего 400 жителей.

С 7 по 21 июня — для жителей 11 многоквартирных и 46 частных домов, школы и 37 административных зданий на улицах Чехова, Гоголя, Л. Толстого, Пушкина, Тяптина и др. Всего 1193 жителя.

С 14 по 28 июня — для 116 жителей 4 многоквартирных домов и административного здания по Павловскому тракту.

С 21 июня по 5 июля — для 108 жителей многоквартирного дома по адресу: улица Никитина, № 28.

С 28 июня по 12 июля — для 6 частных домов и школы-интерната на улице Санаторной пос. Лесного.

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