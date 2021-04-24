Катунь24: Когда выпускники школ будут сдавать ЕГЭ в 2021 году?

Основной период экзаменов пройдёт с 31 мая по 25 июня 2021 года.

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Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2021 году» был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 22 апреля 2021 года.

Согласно представленному расписанию, основной период ЕГЭ пройдет с 31 мая по 25 июня. Резервные дни сдачи экзаменов – с 28 июня по 2 июля, дополнительный период – с 12 по 17 июля 2021 года.

Определён также и порядок предметов: первыми пройдут экзамены по географии, литературе и химии (31 мая). Русский язык школьники будут сдавать 3 и 4 июня, 7 июня – профильную математику, 11 июня – историю и физику, 15 июня – обществознание. 18 июня пройдёт экзамен по биологии и письменный экзамен по иностранному языку. Вторую, устную часть экзамена по иностранному языку проведут 21 и 22 июня. 24 и 25 июня пройдёт экзамен по информатике.

ТАСС сообщает, что, по словам министра просвещения Сергея Кравцова на брифинге правительства, новые сроки связаны с датами приемной кампании российских вузов.

Кроме дат сдачи экзаменов, приказ утверждает также продолжительность их проведения и перечень дополнительных средств обучения по отдельным предметам и требования к ним. В частности, с 2021 года изменилась продолжительность экзамена по биологии: теперь она составляет 3 часа 55 минут. Изменения коснулись и ЕГЭ по информатике и ИКТ: с 2021 года экзамен сдается на компьютерной технике, не имеющей доступа к интернету.



Катунь24