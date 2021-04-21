Катунь24: Кубок чистоты: барнаульцев приглашают очистить город от мусора

24 апреля в краевой столице пройдёт «Весенний кубок чистоты». Это масштабный всероссийский турнир по «Чистым играм», которые пройдут более чем в 55 городах России.

Экодвижение «Мусора.Больше.Нет» при поддержке отдела по охране окружающей среды Барнаула приглашает горожан сразиться за Кубок чистоты.

Как сообщают организаторы, это будут уже пятые по счёту «Чистые игры» в городе. В общей сложности 618 участников собрали почти 12 тонн мусора. Почти половина собранного была отправлена на переработку.

Участников ждут 24 апреля в 12:00 в районе остановки «Школьная» на улице Кутузова.

«Чистые игры» – это командные соревнования по сбору и сортировке мусора. Собранный раздельно мусор будет приносить больше баллов. Для того чтобы участникам было интереснее, существуют бонусы за выполнение дополнительных заданий: загадки, поиск необычных предметов — артефактов. Статистика игр ведётся в реальном времени на сайте и в мобильном приложении.

Как будет проходить турнир?

Команды по 4 человека регистрируются на игры по ссылке.

Каждый собранный мешок мусора заносится в общий рейтинг команд. Можно отследить, кто сколько собрал мусора и заработал баллов. После турнира определятся лучшие команды России.

В финале «Чистых игр» всех ждёт пикник, а победители в различных номинациях награждаются призами.

Впервые «Чистые игры» были проведены в июле 2014 года в Ленинградской области. С тех пор было проведено 122 игры в 53 городах 38 регионов России, в которых приняло участие более 11 700 человек и была собрана 261 тонна мусора, 50 % из которого было отправлено на переработку. В Барнауле первые «Чистые игры» прошли в сентябре 2018 года.

Катунь24