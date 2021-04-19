Катунь24: Какие лекарства опасно принимать самостоятельно? Рассказывает врач

Врач общей практики Европейского Медицинского Центра Мохамед Али Вуада рассказал агентству «Прайм» о том, чем может быть опасна так называемая «интернет-терапия».

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Специалист предупреждает, что когда люди «назначают» себе лекарства самостоятельно, то часто они ошибаются в выборы препаратов. В лучшем случае их приём будет бессмысленнным, а в худшем — будет нанесён вред организму.

Принимать антибактериальные препараты без назначения категорически нельзя. Во-первых, у вас могут быть заболевания, при которых приём этого лекарства не разрешён, во-вторых возможна аллергия, но самое главное — микроорганизмы приобретают устойчивость к лекарствам.

«Такой подход очень опасен, поскольку может возникнуть мультирезистентность, и в дальнейшем лечить пациента будет попросту нечем», — объяснил врач.

Также без назначения врача нельзя принимать препараты от повышенного артериального давления. Они могут заглушить симптомы, что лишь усугубит проблему, и пациент останется без лечения.

Катунь24