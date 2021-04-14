Катунь24: Кто из выпускников в 2021 году может получить золотую медаль в школе? Разъяснение Минпросвещения

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов подписал приказ, согласно которому для получения медали «За особые успехи в учении» выпускники школ должны в том числе набрать не менее 70 баллов на едином государственном экзамене по русскому языку.

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Медаль вручается учащимся, которые получили отличные итоговые оценки по всем предметам.

Также для получения медали выпускники должны набрать определённое количество баллов по ЕГЭ: по русскому языку не менее 70 баллов, по остальным предметам — не ниже минимального.

Если же выпускник проходил итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена, для получения медали ему необходимо получить отличные оценки по русскому языку и математике.

Сейчас же для получения такой медали достаточно иметь отличные оценки по всем предметам.

Катунь24