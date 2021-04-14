Катунь24: Когда может начаться ледоход на Оби в Барнауле? Прогноз Гидрометцентра

Барнаульцы заметили движение льда на Оби в районе Нового моста. Но, как сообщает Алтайский гидрометцентр, ледоход еще не начался. Река вскроется в ближайшее время. Это зависит от погоды, структуры льда, температуры воды.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Когда может начаться ледоход на Оби в Барнауле? Прогноз Гидрометцентра

«Средние многолетние сроки вскрытия для Оби в районе города Барнаула — 16 апреля. Получается, что в этом году мы отмечаем, скорее всего, вскрытие приблизительно в средние многолетние сроки», — пояснила Ольга Прахт, начальник отдела гидрологии Алтайского гидрометцентра.

Напомним, телеканал «Катунь 24» проводит акцию «Угадай начало ледохода». Тот, кто назовёт дату и время начала ледохода максимально приближенно к дате и времени начала ледохода в районе Нового моста на реке Обь в Барнауле, получит главный приз — Яндекс.Станцию от телеком-оператора Дом.ru. Тому, кто займёт второе место, достанется сертификат на Домашний интернет и Телевидение Дом.ru на 6 месяцев, а третий победитель получит ящик сыра от компании «Плавыч». Также все три победителя получат призы от наших партнёров — компании «ДиБиЭй» и «ZооМир».

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