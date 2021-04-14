Катунь24: Крупный пожар ликвидировали в Новоалтайске

Открытый огонь охватил два жилых дома. Пострадавших нет.

Фото: ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю

Пожар случился вчера, 12 апреля 2021 года, в 20:37. Пламя охватило два жилых дома на улице Фурманова. Все жильцы успели покинуть их ещё до прибытия спасателей. Площадь пожара составила около 280 квадратных метров, серьёзно пострадали от огня строения, а также частные автомобили.

По информации ГУ МЧС России по Алтайскому краю, предположительно, к стремительному развитию пожара привела разгерметизация газового баллона. Второй баллон пожарные оперативно вынесли из опасной зоны.

Прибывший на место происшествия руководитель тушения пожара запросил дополнительные силы. Всего 24 бойца боролись с огнем, и менее чем за час удалось локализовать разбушевавшееся пламя и не допустить распространения огня на другие жилые дома. В условиях сильного задымления работало звено газодымозащитной службы.

С начала года в Алтайском крае зарегистрировано 862 пожара в жилом секторе, из них 374 пожара произошло в частных домах. Наиболее частой причиной пожара в жилье по-прежнему остается неосторожное обращение с огнем.

Катунь24