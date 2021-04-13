Катунь24: Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент обрушения трубы на Барнаульской ТЭЦ-2

Катунь24: Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент обрушения трубы на Барнаульской ТЭЦ-213.04.2021
Вчера вечером, 11 апреля 2021 года, в Барнауле на ТЭЦ-2 рухнула часть трубы. Как сообщили в СГК, пострадавших нет, однако часть потребителей пришлось перевести на резервное питание.
Фото: Катунь 24
Власти ввели в городе режим повышенной готовности.
На ТЭЦ-2 сразу после происшествия создали специальный оперативный штаб под руководством заместителя генерального директора – директора Алтайского филиала СГК Игоря Лузанова.
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