Катунь24: Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент обрушения трубы на Барнаульской ТЭЦ-2

Вчера вечером, 11 апреля 2021 года, в Барнауле на ТЭЦ-2 рухнула часть трубы. Как сообщили в СГК, пострадавших нет, однако часть потребителей пришлось перевести на резервное питание.

Фото: Катунь 24

Власти ввели в городе режим повышенной готовности.

На ТЭЦ-2 сразу после происшествия создали специальный оперативный штаб под руководством заместителя генерального директора – директора Алтайского филиала СГК Игоря Лузанова.

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