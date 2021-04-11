Катунь24: Как сейчас выглядит склад, который горел минувшей ночью в Барнауле? Видео

Вчера, 9 апреля 2021 года, в краевой столице загорелось здание по адресу: ул. Власихинская, 177. Площадь возгорания составила около 1200 квадратных метров.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Как сейчас выглядит склад, который горел минувшей ночью в Барнауле? Видео

Корреспондент телеканала «Катунь 24» Софья Житина побывала рядом с офисно-складским комплексом. Что известно о возгорании и как сейчас выглядит здание? Смотрите в нашем материале.

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