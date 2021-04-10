Катунь24: Как справиться с аллергией в сезон цветения? Рассказывает Роспотребнадзор

Людям, страдающим аллергией на пыльцу растений, специалисты ведомства рекомендуют меньше бывать на улице, не есть свежие фрукты с косточками и мед в этот период.

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Если вы заподозрили у себя поллиноз (заболевание, вызванное аллергической реакцией на пыльцу деревьев и трав), то следует сразу же обратиться к врачу, подчеркнули в Роспотребнадзоре. Специалист проведет необходимое обследование и назначит необходимые лекарства.

«Отслеживайте концентрацию пыльцы-аллергена в окружающем воздухе при помощи специализированных ресурсов в интернете и мобильных приложений. Каждый год цветение растений может начинаться и заканчиваться в разное время в зависимости от погодных условий», — советуют специалисты.

Аллергикам может помочь смена климатической зоны на период цветения.

Специалисты советуют организовать быт и распорядок дня таким образом, чтобы свести к минимуму контакт с пыльцой: меньше бывать на открытом воздухе, стараться не выезжать на природу, держать окна в помещениях закрытыми и каждый день проводить влажную уборку. Людям, страдающим аллергией, стоит установить дома системы для очистки и фильтрации воздуха и специальные сетки на окна, а также принимать душ, возвращаясь с улицы.

«Избегайте употребления в пищу свежих косточковых фруктов, орехов, зелени и специй, кваса, мёда (многие растительные продукты имеют в своем составе родственные молекулы, которые становятся причиной перекрестных реакций)», — сказано в сообщении ведомства.

Отмечается также, что людям с сезонной аллергией нельзя лечиться травами и наносить косметику с натуральными растительными компонентами.

Катунь24