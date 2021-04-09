Катунь24: Коты-озорники: показываем фотографии пушистых уничтожителей рассады

Катунь24: Коты-озорники: показываем фотографии пушистых уничтожителей рассады09.04.2021
На календаре уже вовсю весна, и совсем скоро начнется новый дачный сезон, к которому необходимо подготовиться. А значит, пришло время рассады! Но если в доме есть домашние животные, особенно коты и кошки, то получить и сохранить рассаду не так уж и просто. Хозяева пробуют обезопасить свои труды различными способами, но получается это далеко не всегда. Почему? Смотрите в нашей подборке ниже.
Фото: уДачная жизнь
Проблемы могут начаться еще на этапе высеивания семян. Многие коты воспринимают ящики для рассады как новые лотки и обожают в них копаться.
На молодой поросли очень приятно лежать.
И даже если рассортировать все семена по отдельным стаканчикам, это не гарантирует их сохранность.
И балкон тоже не поможет: лежать в ящике с землей намного интереснее, чем просто на полу.
А вообще кошка способна принять форму любого предмета, ящика или стакана.
Ну а полежать на травке, когда на улице еще снег, что может быть лучше?
Подросшая рассада тоже никак не останавливает хвостато-усатых.
Некоторые хозяева пытаются спасти свои труды с помощью палочек, которые втыкаются в землю. Но настоящим котам они не помеха.
Чем выше растения, тем интереснее в них сидеть.
Всем хорошего настроения, плодотворного нового дачного сезона и больших урожаев!