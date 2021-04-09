Катунь24: Коты-озорники: показываем фотографии пушистых уничтожителей рассады

На календаре уже вовсю весна, и совсем скоро начнется новый дачный сезон, к которому необходимо подготовиться. А значит, пришло время рассады! Но если в доме есть домашние животные, особенно коты и кошки, то получить и сохранить рассаду не так уж и просто. Хозяева пробуют обезопасить свои труды различными способами, но получается это далеко не всегда. Почему? Смотрите в нашей подборке ниже.

Фото: уДачная жизнь

Проблемы могут начаться еще на этапе высеивания семян. Многие коты воспринимают ящики для рассады как новые лотки и обожают в них копаться.

На молодой поросли очень приятно лежать.

И даже если рассортировать все семена по отдельным стаканчикам, это не гарантирует их сохранность.

И балкон тоже не поможет: лежать в ящике с землей намного интереснее, чем просто на полу.

А вообще кошка способна принять форму любого предмета, ящика или стакана.

Ну а полежать на травке, когда на улице еще снег, что может быть лучше?

Подросшая рассада тоже никак не останавливает хвостато-усатых.

Некоторые хозяева пытаются спасти свои труды с помощью палочек, которые втыкаются в землю. Но настоящим котам они не помеха.

Чем выше растения, тем интереснее в них сидеть.

Всем хорошего настроения, плодотворного нового дачного сезона и больших урожаев!

Катунь24