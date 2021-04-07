Катунь24: Комиссия по проверке состояния дорожного полотна посетила Новоалтайск

Как только на улицах Новоалтайска растаял снег, специальная комиссия отправилась на осмотр качества асфальта, уложенного в рамках нацпроекта. В составе комиссии – Общероссийский народный фронт, представители Минтранса региона и администрации города. Но первыми свою оценку дали простые новоалтайцы.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Комиссия по проверке состояния дорожного полотна посетила Новоалтайск

Работы по замене и ремонту дорожного полотна в Новоалтайске осложнялись частичным отсутствием в городе так называемой вертикальной планировки. Проще говоря, неясно было, куда отводить талые и дождевые воды. Подрядчику в некоторых случаях пришлось проявлять смекалку и подтверждать ее точными расчетами.

Таким образом, с начала реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Новоалтайске отремонтировано более 23,5 километра автомобильных дорог. Как результат, у представителей администрации Новоалтайска претензий к качеству обновленных покрытий нет. Однако совсем без замечаний не обошлось.

«На ряде участков, особенно по тем улицам, по которым мы проходились, ведется работа по весеннему содержанию и уборке снега. При очистке тяжелой техникой у нас деформируются в некоторых местах, приходят в негодность и разрушаются бортовые камни и чуть-чуть асфальтобетонное покрытие», — рассказал министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев.

Благодаря проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Новоалтайске удалось ликвидировать все места концентрации дорожно-транспортных происшествий. В наступившем и последующих сезонах в городе перейдут к ремонту проселочных дорог. В частности, будет приведена в порядок дорога к микрорайону Новогорскому, а также участок между улицами Набережной и Второй Залинейной. Со временем все микрорайоны города-спутника позволят его жителям чувствовать себя настоящими горожанами.

Катунь24