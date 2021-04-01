Катунь24: Константин Хабенский исполнил мечту мальчика из Алтайского края

Встретиться Владу с его кумиром помогли авторы проекта «Михутка». Об этом они рассказали на своей странице в Instagram.

Фото: barneos22.ru

Ребенок – большой поклонник творчества Константина Хабенского. Он встретился с мальчиком за кулисами Алтайского краевого театра драмы им. В. М. Шукшина.

Константин и Влад познакомились и пообщались друг с другом. Также актер оставил мальчику автограф и сфотографировался с ним на память.

Константин Хабенский приехал в Алтайский край, чтобы поставить в краевом театре драмы пьесу, которую написал совместно с Александром Цыпкиным. Актер стал художественным руководителем постановки, которую уже в мае увидят жители Барнаула.

Катунь24