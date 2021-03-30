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Алтайский край

Катунь24: Как быстро избавиться от насморка? Советы врача

Мар 30, 2021
ГОРНЯК22 30.03.2021

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что самое важное при лечении насморка – не давать слизи засохнуть.

Фото: pixabay.com

Специалист пояснил, чем суше и теплее воздух, тем активнее из слизистой оболочки выходит влага. Поэтому так важно следить за температурой и влажностью воздуха в помещениях.

Также, по словам Комаровского, большое влияние на лечение насморка влияет текучесть крови: чем она гуще, тем ниже активность кровообращения в слизистых оболочках. А это напрямую влияет на их способность синтезировать слизь.

«Говоря другими словами, чем гуще кровь, тем гуще слизь», — пояснил врач.

Поэтому врач рекомендовал во время насморка пить больше жидкости, это поможет не допустить сгущение крови. Следовательно, и лечение насморка пройдёт более успешно.

Катунь24

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