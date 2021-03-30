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Алтайский край

Катунь24: Константин Хабенский приехал в Алтайский край, чтобы поставить спектакль в театре драмы

Мар 30, 2021
ГОРНЯК22 30.03.2021

Константин Хабенский приехал в Алтайский край, чтобы поставить спектакль в театре драмы29 марта 2021, 13:24

Спектакль «Интуиция» построен на монологах неожиданно умерших людей, которые вспоминают, что не успели сделать, о чем сожалеют. Их подслушивают ангелы и решают, кому дать шанс прожить последний день ещё раз. На первой читке побывала наша съемочная группа.

Фото: Катунь 24

Константин Хабенский приехал в Алтайский край, чтобы поставить в театре драмы имени Шукшина пьесу, которую написал совместно с Александром Цыпкиным. Актер стал художественным руководителем постановки, которую уже в мае увидят жители Барнаула. В команде с Константином Данил Чащин. Московский режиссер ранее уже получил премию «Золотая маска» за одну из своих работ.

Спектакль построен на монологах неожиданно умерших людей. Они делятся своими последними воспоминаниями о дне смерти, расстраиваясь, что не успели совершить какую-то мелочь. Например, помириться с женой, признаться в поступке, за который им стыдно. Истории подслушивают два ангела, один из которых должен решить, кого отправить на один день назад, чтобы человек мог прожить последние сутки иначе.

30 марта Константин Хабенский с Александром Цыпкиным выступят перед барнаульцами с программой «БеспринцЫпные чтения» в краевом театре драмы. Прочитают со сцены рассказы отечественных авторов. Какие именно, пока неизвестно. После выступления Хабенский уедет из Барнаула. Он вернется перед премьерой спектакля «Интуиция» в мае, чтобы оценить работу актеров и режиссера на финальных репетициях, внести свои правки.

Катунь24

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