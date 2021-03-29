Катунь24: Как не получить штраф за тюнинг автомобиля? Рассказывает юрист

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Как не получить штраф за тюнинг автомобиля? Рассказывает юрист28 марта 2021, 19:10

Автомобильный юрист Дмитрий Славнов поделился советами, как на законных основаниях тюнинговать автомобиль и избежать штрафов.

Фото: pixabay.com

Эксперт отметил, что не каждый тюнинг транспортного средства можно зарегистрировать. Автовладельцам не следует менять лампы фар на цветные или размещать светодиоды под корпусом.

«Часто ставят на лампочки спереди не белолунные огни, а какие-нибудь красные. Это запрещено, вплоть до лишения прав», — рассказал эксперт журналистам изддания URA.RU

Незаконное внесение изменений в конструкцию транспортного средства расценивается как неисправность.

Но, как отметил Славнов, новые спойлеры подлежат регистрации, однако лишь тех случаях, если они качественно установлены надлежащим образом.

«В основном ГИБДД определяет тюнинг визуально. Ни один из элементов тюнинга не является опасным, если он сделан в нормальных, сертифицированных автосервисах», — подчеркнул специалист.

Чтобы узаконить тюнинг и избежать штрафов, он рекомендовал посоветовал при внесении изменений в автомобиль пользоваться услугами только сертифицированных сервисов. Кроме этого, после внесения изменений в ТС необходимо сразу подать документы в уполномоченную организацию, чтобы получить протокол проверки безопасности машины, после следует заново пройти техосмотр и получить согласование в ГИБДД.

Катунь24