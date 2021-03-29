Катунь24: Конкурс на отбор экспедиций поисковых отрядов пройдёт в Алтайском крае

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Конкурс на отбор экспедиций поисковых отрядов пройдёт в Алтайском крае28 марта 2021, 15:07

В Алтайском крае началась регистрация на отбор экспедиций поисковых отрядов на места сражений в годы Великой Отечественной войны, финансируемых за счет краевого бюджета.

Фото: Краевой дворец молодёжи

Он пройдет в рамках Всероссийской акции «Вахта Памяти». Финансовая поддержка нацелена на обеспечение участия отрядов Алтайского края в акции и содействие в увеличении численности молодых людей, вовлеченных в поисковую деятельность.

Как сообщает официальный сайт Алтайского края, частниками конкурсного отбора могут стать поисковые отряды региона, ведущие деятельность по сохранению памяти погибших защитников Отечества. Они должны быть зарегистрированы в установленном законом порядке в качестве юридического лица, включены в Реестр поисковых отрядов региона и осуществлять свою деятельность на территории Алтайского края не менее одного года. Возраст участников поискового отряда — 14-35 лет, за исключением не более одного руководителя поискового отряда в возрасте более 35 лет.

Заявки по установленной форме принимают до 12 апреля включительно в Краевом дворце молодежи (Барнаул, улица Юрина, 204в, кабинет 11) или по электронной почте altaipatriot22@yandex.ru.

Контактное лицо — специалист по работе с молодежью Краевого дворца молодежи Елена Леонидовна Иванова (телефон (3852) 55-94-63).

Катунь24