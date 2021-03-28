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Алтайский край

Катунь24: Константин Хабенский впервые поставит спектакль «Интуиция» в Алтайском театре драмы им. Шукшина

Мар 28, 2021
ГОРНЯК22 29.03.2021

Константин Хабенский впервые поставит спектакль «Интуиция» в Алтайском театре драмы им. Шукшина27 марта 2021, 14:48

Он выступит художественным руководителем проекта, режиссером станет Данила Чащин, а сценаристом сюжета — Александр Цыпкин.

Фото: Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина

Актеры уже приступили к читке сценария.

Однако перед тем как приступить к активной работе над постановкой, 30 марта Константин Хабенский совместно с Александром Цыпкиным порадуют барнаульцев импровизированным выступлением в театре драмы. Зрители смогут услышать рассказы из цикла «БеспринцЫпные чтения», но какие именно пока неизвестно.

После выступления Хабенский уедет из Барнаула и вернется в конце мая, перед премьерой спектакля «Интуиция».

Напомним, основой спектакля станут монологи умерших людей, в которых они вспоминают свой последний день жизни. Их речи подслушают ангелы и решат, кому дать шанс прожить этот день ещё раз и сделать то, что человек не успел.

       
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Публикация от Катунь 24 (@katun24.ru)

Катунь24

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