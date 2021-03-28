Катунь24: Когда выходить замуж: благоприятные дни для свадьбы в 2021 году

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Когда выходить замуж: благоприятные дни для свадьбы в 2021 году27 марта 2021, 13:08

Пары, зарегистрировавшие отношения в год Быка, ждет спокойная и радостная жизнь, им присущи чуткость и умиротворение. Рассмотрим даты по церковному календарю и знакам зодиака.

Фото: pixabay.com

В 2021 году по церковному календарю следующие дни считаются благоприятными для свадьбы:

Январь: 8, 10, 11, 15, 17, 24, 25, 31;

Февраль: 1, 7, 8, 21, 22, 24, 26, 28;

Март: 1;

Апрель: нет благоприятных дней;

Май: 3, 5, 7, 9 (Красная горка), 16, 17, 23, 24, 30, 31;

Июнь: 6, 7, 13, 14, 21, 23, 25, 27;

Июль: 18, 19, 25, 26;

Август: 1, 2, 8, 9, 29, 30;

Сентябрь: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26;

Октябрь: 3, 4, 10, 11, 14 (Покров), 17, 18, 24, 25, 31;

Ноябрь: 1, 4 (День Казанской иконы Божией Матери), 7, 8, 14, 15, 21, 22;

Декабрь: нет благоприятных дней.

Благоприятные месяцы для свадьбы по знакам зодиака

Для Овнов – январь, апрель, май. Лучшие числа 1, 4, 5, 11, 14, 15, 24 и 25

Для Тельцов – февраль, май, август, ноябрь. Не рассказывайте никому о своих планах заранее, тогда праздник будет удачным, а жизнь – счастливая.

Для Близнецов – февраль, апрель, август, декабрь. Также благоприятны четные месяцы года. Отнеситесь к выбору очень внимательно, это поможет создать крепкую семью.

Для Раков – февраль, май, август. Значимые числа 2, 5, 8. Старайтесь выбирать дату с этими цифрами.

Для Львов – январь, июль, сентябрь. Удачу и приятные сюрпризы приносят даты: 1, 7, 9, 11, 17, 19, 27, 29.

Для Дев – март, июнь, июль. Не забывайте, что ваша планета-покровитель Меркурий, планируйте даты с цифрами 3, 6, 7.

Для Весов – январь, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Старайтесь выбирать зеркальную дату.

Для Скорпионов – март, июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Даты для вас: 3, 8, 10, 13, 18, 23, 28, 30.

Для Стрельцов – астрологи рекомендуют выбирать любой нечетный месяц и нечетную дату. 2021 год подходит по этому показателю.

Для Козерогов – январь, февраль, ноябрь. Месяц для вас не очень важен, важнее, чтобы дата была сдвоенной: 11 или 22.

Для Водолеев – март, июль, сентябрь. Лучшие числа 3, 7, 9, 12, 16, 18, 21, 25, 27, 30.

Для Рыб – февраль, март, июнь, июль, ноябрь, декабрь. Ваша планета – Венера, поэтому оптимальные даты должны содержать 3 или 7.

Катунь24