Катунь24: Как борются с контрабандой на российско-казахстанской границе?

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Как борются с контрабандой на российско-казахстанской границе?26 марта 2021, 20:16

Протяженность границы России и Казахстана на территории Алтайского края — 860 км. Ежегодно сотни человек пытаются провезти через неё запрещенные товары. Пресекают эти попытки мобильные группы таможенной службы. Каждая состоит из двух-трёх человек, которые заступают на 24-часовое дежурство.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Как борются с контрабандой на российско-казахстанской границе?

В Алтайском крае в приграничной зоне обустроено 7 пунктов пропуска. Основной товаропоток осуществляется через три из них: в Веселоярске, Михайловке и Кулунде. Дежурство групп осуществляется с использованием мобильных комплексов на базе микроавтобусов «Форд-Транзит» и грузового автомобиля КамАЗ, укомплектованных всем необходимым оборудованием для выполнения работы вдали от таможенных постов.

Кроме того, мобильная группа располагает портативными видеорегистраторами, камерами, переносными радиостанциями и комплексом технических средств «Спрут-739М». Он позволяет без особого труда убедиться в наличии или отсутствии незаконных вложений при осмотре транспортных средств в труднодоступных местах. Также имеется прибор для обнаружения источников ионизирующего излучения.

Работа мобильных групп Алтайской таможни проводится в тесном взаимодействии с контролирующими органами Алтайского края: Пограничным управлением ФСБ России, территориальными органами Россельхознадзора, Роспотребнадзора и МВД.

Основная задача мобильных групп – предотвращение ввоза запрещённых товаров и контроль вывоза стратегически важных ресурсов. Например, леса и пиломатериалов. В Алтайской таможне есть кинологический отдел, сотрудники которого привлекаются для дежурства мобильными группами. В случае выявления нарушений материалы передаются в органы полиции или в Роспотребнадзор.

Работа алтайских мобильных пунктов контролируется Сибирским таможенным управлением. В марте начальник Сибирского таможенного управления Александр Ястребов прилетал в наш регион с рабочим визитом и провёл проверку мобильных пунктов совместно с начальником Алтайской таможни Сергеем Бесединым. По результатам работы первых месяцев этого года уже остановлено больше 800 транспортных средств на въезде в Российскую Федерацию. Из них выявлено 80 фактов ввоза запрещённых товаров весом в тысячу тонн.

Катунь24