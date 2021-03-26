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Алтайский край

Катунь24: Как прошла 52-я сессия АКЗС?

Мар 26, 2021
ГОРНЯК22 26.03.2021

Как прошла 52-я сессия АКЗС?25 марта 2021, 19:36

Льготы по транспортному налогу жители Алтайского края теперь могут получить без подачи заявления. Залесовский район официально станет муниципальным округом, а продажу безалкогольных энергетиков несовершеннолетним, возможно, ограничат. Об этих и других темах повестки 52-й сессии краевого парламента – в сюжете корреспондента телеканала «Катунь 24» Глеба Полянского.

Фото: Катунь 24

Девять сельсоветов Залесовского района объединились в единый муниципальный округ. Депутаты утвердили соответствующий проект закона в окончательной редакции. Это позволит району сократить административные расходы и аккумулировать ресурсы местного бюджета для включения в краевые и федеральные программы. На краевом уровне подчёркивают, это инициатива снизу – так будет и впредь.

Бурные дискуссии вызвал предложенный комитетом по здравоохранению и науке законопроект об ограничении продажи безалкогольных энергетиков несовершеннолетним. Часть депутатов согласилась с необходимостью оградить детей от чрезмерного употребления напитков с высоким содержанием кофеина, однако ко второму чтению договорились провести расширенные консультации по этому вопросу. Чтобы не плодить бессмысленные запреты.

Несколько законопроектов касались налогового законодательства. Например, льготы по транспортному налогу жители края теперь могут получить без подачи заявления. Такой порядок вслед за федеральными коллегами депутаты закрепили в краевом законе.

Кроме этого, с 2021 года владельцы двух и более автомобилей смогут выбирать, на какой из них распространить налоговую льготу. Если же владелец не обратится с таким заявлением, льготу предоставят автоматически на транспортное средство с максимальной суммой налога.

Катунь24

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