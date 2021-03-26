Катунь24: Коммунальщики Барнаула приступили к ремонту тепловых сетей

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Коммунальщики Барнаула приступили к ремонту тепловых сетей25 марта 2021, 18:45

Исправлять неисправности в теплосетях Барнаула начнут на 1,5 месяца раньше, чем обычно. Первые работы начинаются уже завтра, 26 марта 2021 года.

Фото: sibgenco.online

В этом году коммуникации обновят там, где не нужно будет отключать воду. Ранее ремонтная кампания в Барнауле начиналась только после завершения отопительного сезона, сообщает Сибирская генерирующая компания.

Первым участком, на котором проведут ремонт, станет 95-метровый трубопровод на улице Малахова. С одной стороны участка будет отремонтирована тепловая камера, где заменят старые железобетонные конструкции, запорную арматуру и другие детали. Это сделает ее надежнее и в дальнейшем облегчит наладку гидравлических режимов. С другой стороны участка будет проведена стыковка к новой трубе, которую заменили в рамках ремонтной кампании 2019 года.

Ремонтируемая теплосеть проложена между двумя проезжими частями улиц – Малахова и малой Малахова. На первом этапе работ движение транспорта не ограничат. В процессе сложности с проездом могут возникнуть, например, при разгрузке материалов, проведении земляных работ. Энергетики просят с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам. Выполнять строительно-монтажные работы будет подрядная организация ООО «СТЭК», с которой СГК сотрудничает уже несколько лет.

Работы начинаются уже завтра, 26 марта. Их должны завершить к 25 мая, после специалисты приступят к благоустройству.

Катунь24