Катунь24: Кемеровчанин избил сотрудника одного из санаториев Белокурихи

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Кемеровчанин избил сотрудника одного из санаториев Белокурихи21 марта 2021, 09:45

Турист из Кузбасса находился в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: pixabay.com

Агрессивного отдыхающего задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. Ночью дежурные получили сигнал «Тревога» из одного из санатория города-курорта Белокурихи. Администратор объяснил, что вызвать охрану пришлось из-за одного из посетителей, сообщает пресс-служба войск национальной гвардии России по Алтайскому краю.

Нарушителем порядка оказался один из отдыхающих санатория – житель Кемеровской области. Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мешал отдыхать другим гостям нецензурой бранью и агрессивным поведением. После того, как сотрудник санатория призвал дебошира к порядку, тот избил его.

Сейчас агрессивный отдыхающий задержан стражами правопорядка. Дальнейшим разбирательством дела займутся сотрудники полиции.

Катунь24