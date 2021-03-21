Катунь24: Коты как жидкость: подборка смешных фото

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Коты как жидкость: подборка смешных фото20 марта 2021, 16:17
Британские ученые доказали: каждый котик — это жидкость, поскольку он способен занять весь отведенный ему объем. Ознакомьтесь с представленными доказательствами, и вы убедитесь, что на этот раз британские ученые не ошиблись.
Фото: Тусовка
Они поместились вдвоем в эту вазу!
Не подумал о последствиях…
Неплохо подстроился.
Пушистый латте, пожалуйста.
Чипсики с сюрпризом.
Ну, тут без слов…
Как он туда поместился?
Они такие забавные и пушистые! А как часто вы наблюдаете подобные картины?