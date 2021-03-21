ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Коты как жидкость: подборка смешных фото

Мар 21, 2021
ГОРНЯК22 22.03.2021

Коты как жидкость: подборка смешных фото20 марта 2021, 16:17

Британские ученые доказали: каждый котик — это жидкость, поскольку он способен занять весь отведенный ему объем. Ознакомьтесь с представленными доказательствами, и вы убедитесь, что на этот раз британские ученые не ошиблись.

Фото: Тусовка

Они поместились вдвоем в эту вазу!

Коты как жидкость: подборка смешных фото1

Не подумал о последствиях…

Коты как жидкость: подборка смешных фото2

Неплохо подстроился.

Коты как жидкость: подборка смешных фото3

Пушистый латте, пожалуйста.

 Коты как жидкость: подборка смешных фото4

Чипсики с сюрпризом.

Коты как жидкость: подборка смешных фото5

Ну, тут без слов…

Коты как жидкость: подборка смешных фото6

Как он туда поместился?

Коты как жидкость: подборка смешных фото7

Они такие забавные и пушистые! А как часто вы наблюдаете подобные картины?

Катунь24

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