Катунь24: Коты как жидкость: подборка смешных фото

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Коты как жидкость: подборка смешных фото20 марта 2021, 16:17

Британские ученые доказали: каждый котик — это жидкость, поскольку он способен занять весь отведенный ему объем. Ознакомьтесь с представленными доказательствами, и вы убедитесь, что на этот раз британские ученые не ошиблись.

Фото: Тусовка

Они поместились вдвоем в эту вазу!

Не подумал о последствиях…

Неплохо подстроился.

Пушистый латте, пожалуйста.

Чипсики с сюрпризом.

Ну, тут без слов…

Как он туда поместился?

Они такие забавные и пушистые! А как часто вы наблюдаете подобные картины?

Катунь24