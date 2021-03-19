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Алтайский край

Катунь24: Карантин по бешенству ввели в одном из сёл Алтайского края

Мар 19, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

Карантин по бешенству ввели в одном из сёл Алтайского края18 марта 2021, 18:08

Заразившийся бешенством щенок покусал хозяйку в селе Слюдянка Усть-Калманского района.

Фото: pixabay.com

Владельцы собаки заметили, что животное заболело, и стали лечить его от расстройства желудка, рассказывают «Вести Алтай». Неожиданно пёс бросился на хозяйку.

Женщина обратилась в больницу. На следующий день собака умерла. Ветеринары отобрали материал и поставили диагноз «бешенство». Всех животных в селе вакцинировали.

Сейчас хозяйка пса проходит лечение в районной больнице, ей ставят уколы. Причиной заражения бешенством, вероятно, стала лисица, которая забежала в село. Карантин продлится два месяца.

Катунь24

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