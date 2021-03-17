Катунь24: Крупный штраф заплатит алтайское горнодобывающее предприятие

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Крупный штраф заплатит алтайское горнодобывающее предприятие16 марта 2021, 15:01

Компанию «Сибирь-Полиметаллы» оштрафовали на 1,2 миллиона рублей за несоблюдение требований промышленной безопасности.

Фото: Министерство промышленности и энергетики Алтайского края

Как рассказали «Вести Алтай», сотрудники Ростехнадзора провели плановую выездную проверку предприятия, где выявили около 200 различных нарушений на производственных объектах. Среди них несоблюдение требований промышленной безопасности при ведении взрывных работ и проветривании шахт.

Также специалисты установили, что в одном из забоев Корбалихинского рудника используется неисправное электрооборудование.

Предприятию «Сибирь-Полиметаллы» помимо штрафа выдано предписание с указанием сроков устранения нарушений.

Катунь24