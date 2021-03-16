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Катунь24: Космонавт сфотографировал Барнаул с борта МКС

Мар 16, 2021
ГОРНЯК22 16.03.2021

Космонавт сфотографировал Барнаул с борта МКС 15 марта 2021, 17:01

Фотографии, сделанные из иллюминатора Международной космической станции, космонавт Сергей Кудь-Сверчков опубликовал на своих страничках в соцсетях.

Фото: Sergey Kud-Sverchkov

Снимок был сделан за несколько часов до рассвета.

Космонавт находится на борту Международной космической станции уже 151 день. Все это время бортинженер общается с подписчиками в соцсетях. 14 марта 2021 года он опубликовал снимок с городами СФО в ночное время суток. 

«Успел заснять вас за несколько минут до рассвета. Как у вас погодка сегодня?» — написал он в твиттере.

Космонавт утверждает, что на снимке можно разглядеть Новосибирск, Барнаул, Томск и Кемерово.

Катунь24

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