Катунь24: Космонавт сфотографировал Барнаул с борта МКС

Космонавт сфотографировал Барнаул с борта МКС 15 марта 2021, 17:01

Фотографии, сделанные из иллюминатора Международной космической станции, космонавт Сергей Кудь-Сверчков опубликовал на своих страничках в соцсетях.

Фото: Sergey Kud-Sverchkov

Снимок был сделан за несколько часов до рассвета.

Космонавт находится на борту Международной космической станции уже 151 день. Все это время бортинженер общается с подписчиками в соцсетях. 14 марта 2021 года он опубликовал снимок с городами СФО в ночное время суток.

Космонавт утверждает, что на снимке можно разглядеть Новосибирск, Барнаул, Томск и Кемерово.

Доброе утро, #Барнаул, #Новосибирск, #Томск, #Кемерово!

Успел заснять вас за несколько минут до рассвета. Как у вас погодка сегодня? 😉

Good morning, #Barnaul, #Novosibirsk, #Tomsk, #Kemerovo!

I managed to capture you a few minutes before dawn. How is the weather today? 😉 pic.twitter.com/1hnhNCYGmL

— Sergey Kud-Sverchkov (@KudSverchkov) March 14, 2021