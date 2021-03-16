Катунь24: Космонавт сфотографировал Барнаул с борта МКС

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Космонавт сфотографировал Барнаул с борта МКС 15 марта 2021, 17:01
Фотографии, сделанные из иллюминатора Международной космической станции, космонавт Сергей Кудь-Сверчков опубликовал на своих страничках в соцсетях.
Фото: Sergey Kud-Sverchkov
Снимок был сделан за несколько часов до рассвета.
Космонавт находится на борту Международной космической станции уже 151 день. Все это время бортинженер общается с подписчиками в соцсетях. 14 марта 2021 года он опубликовал снимок с городами СФО в ночное время суток.
«Успел заснять вас за несколько минут до рассвета. Как у вас погодка сегодня?» — написал он в твиттере.
Космонавт утверждает, что на снимке можно разглядеть Новосибирск, Барнаул, Томск и Кемерово.
Доброе утро, #Барнаул, #Новосибирск, #Томск, #Кемерово!
Успел заснять вас за несколько минут до рассвета. Как у вас погодка сегодня? 😉
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Good morning, #Barnaul, #Novosibirsk, #Tomsk, #Kemerovo!
I managed to capture you a few minutes before dawn. How is the weather today? 😉 pic.twitter.com/1hnhNCYGmL
— Sergey Kud-Sverchkov (@KudSverchkov) March 14, 2021