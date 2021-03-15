Катунь24: Как будут назначаться пенсии по возрасту в 2021 году? Рассказываем подробнее

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Как будут назначаться пенсии по возрасту в 2021 году? Рассказываем подробнее14 марта 2021, 09:15

В 2021 году продолжает действовать переходный период по повышению возраста выхода на пенсию.

Фото: pixabay.com

В 2021 году продолжает действовать переходный период по повышению возраста выхода на пенсию.

По информации Пенсионного фонда РФ, с января 2021 года возраст выходана пенсию вырос на год, а в общем увеличении – уже на три года. Однако в 2021 году пенсии назначаются на полтора года раньше новой границы: женщинам – в 56,6 лет, мужчинам – в 61,5. Этому поспособствовала специальная льгота для тех, кто должен был стать пенсионером по условиям прежнего законодательства в 2020 году. Это женщины 1965 и мужчины 1960 года рождения. При этом тому, кто достигает пенсионного возраста в 2021 году, пенсия по возрасту будет назначена в 2024 году в соответствии с переходным периодом.

Для большинства россиян пенсионный возраст остался прежним. Не изменился и возраст людей, имеющих льготы для досрочного выхода на пенсию: шахтеров, горняков, водителей общественного транспорта, спасателей и других людей, работающих в опасных и вредных условиях труда. Работники этих категорий выходят на пенсию в 50 или 55 лет. Право на досрочный выход также сохранилось у педагогов, врачей и представителей некоторых творческих профессий – этим категориям работников выплаты назначаются после необходимой выслуги лет, а не по достижении пенсионного возраста.

Напомним, для некоторых категорий работников в рабочий стаж могут включить период обучения и повышения квалификации.

Катунь24